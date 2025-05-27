Ekvador'un En Büyük Rafinerisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekvador'un En Büyük Rafinerisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Ekvador'un kuzeybatısındaki Esmeraldas Rafinerisi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, soruşturma başlatıldı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en büyük petrol rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Devlet petrol şirketi Petroecuador ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında yer alan Esmeraldas Rafinerisi'nin yakıt deposunda yangın çıktı.

Kontrol altına alınan yangında can kaybının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, personelin güvenliğinin sağlanması amacıyla rafineri faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedeninin ve altyapıya olası zararların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yerel basına göre, alevler büyük bir patlamaya neden olurken, sosyal medyada yayımlanan videolarda ise yoğun siyah duman sütunları görüldü.

Ülkenin en büyük rafinerisi olan Esmeraldas, 28 Nisan'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından acil durum ilan etmişti.

Deprem, iki ham petrol fırını, bir depolama tankı ve bir ısı değiştirici gibi rafineri birimlerinde hasara yol açmıştı.

Esmeraldas Rafinerisi

Amazon bölgesindeki petrol kuyularından gelen boru hatlarıyla beslenen Esmeraldas Rafinerisi, Ekvador'daki en büyük ham petrol işleme tesisi olma özelliğini taşıyor.

Rafineri, hem ülke içi tedarik hem de petrol tankerleri aracılığıyla yapılan ihracat için üretim gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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