Ekvador'un En Büyük Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı

Ekvador'un En Büyük Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı
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Ekvador'un Esmeraldas eyaletindeki en büyük petrol rafinerisinde bir yakıt tankında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı, patlama meydana geldi ancak yaralanma rapor edilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Ekvador'un en büyük petrol rafinerisinde yangın

QUITO - Ekvador'un en büyük petrol rafinerisi olan Esmeraldas'te yangın çıktı.

Ekvador'da petrol rafinerisinde yangın çıktı. Enerji Bakanı Ines Manzano, Kolombiya sınırındaki Esmeraldas eyaletinde bulunan ve ülkenin en büyük petrol rafinerisi olan Esmeraldas rafinerindeki bir yakıt tankında yangın çıktığını bildirerek, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.Yangın sırasında yakıt tankında patlama meydana geldi.

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı rafinerideki faaliyetleri durduran devlete ait olan petrol şirketi Petroecuador, rafinerideki tüm personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve herhangi bir yaralanma rapor edilmediği belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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