Ekvador Savunma Bakanı: Başkan Noboa'ya Açık Suikast Girişimi

Ekvador Savunma Bakanı Gian Carlo Loffredo, Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın konvoyuna yapılan taşlı ve silahlı saldırının açık bir suikast girişimi olduğunu belirtti.

Ülkesindeki Teleamazonas kanalına açıklamalarda bulunan Loffredo, Noboa'nın konvoyuna Canar eyaletine bağlı El Tambo kentinde düzenlenen saldırıya değindi.

Loffredo, "Kesinlikle konvoya yapılan saldırının düzeyi bunun açık bir suikast girişimi ve Devlet Başkanı'na karşı bir terör eylemi olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını aktaran Loffredo, "Onu (Noboa'yı) hiçbir şey durduramaz, hatta kendi hayatına yönelik tehdit bile. Bu da açıkça gösteriyor ki, bu ülkeyi de hiçbir şey durduramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Loffredo, saldırıdan mazot sübvansiyonlarını protesto eden Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (Conaie) ile bazı çeteleri sorumlu tuttu ve savcılığa çağrıda bulundu.

Güvenlik güçlerinin kamu düzenini sağlamak için "sorumlu davrandığını" vurgulayan Loffredo, "Yiyecek ve ilacın en çok ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşabilmesi için açık yollara ihtiyacımız var. Yıkım çağrısı yapan, sokakları ateşe veren, şiddet çağrısı yapan tüm bu liderlere karşı dikkatli olmalıyız. Bu konuda net konuşmak istiyorum; kimse başkent Kito'yu (başkent) ele geçiremez." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ekvador Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, yaptığı açıklamada, Noboa'nın Canar eyaletine bağlı El Tambo kentinde bir etkinliğe giderken, yol üzerindeki yaklaşık 500 kişinin taşlı saldırısına maruz kaldığını duyurmuştu.

Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Manzano, "Devlet Başkanı'nın aracında kurşun izleri de bulundu. Devlet Başkanı Noboa saldırıdan yara almadan kurtuldu ve bunu yapanlar cezasız kalmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Saldırıyı "vandallık" olarak nitelendiren Noboa, "kararlılık" mesajında bulunmuştu.