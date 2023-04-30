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Ekvador'daki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Ekvador'daki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da futbol maçı izleyen bir gruba karşı düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da futbol maçı izleyen bir gruba karşı düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ülkenin Guayaquil kentine bağlı kırsal bir mahallede, futbol maçı izleyen bir gruba, kimliği belirsiz silahlı kişiler saldırıda bulundu.

Saldırıda, 10 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, 3 Kasım 2022'de 2 polisin çetelerce silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından aralarında Guayaquil'in de olduğu 2 kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Ülkede, uyuşturucu çeteleri yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Güney Amerika Futbol Güncel Haberler

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