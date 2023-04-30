Ekvador'daki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da futbol maçı izleyen bir gruba karşı düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da futbol maçı izleyen bir gruba karşı düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Ülkenin Guayaquil kentine bağlı kırsal bir mahallede, futbol maçı izleyen bir gruba, kimliği belirsiz silahlı kişiler saldırıda bulundu.
Saldırıda, 10 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, 3 Kasım 2022'de 2 polisin çetelerce silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından aralarında Guayaquil'in de olduğu 2 kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
Ülkede, uyuşturucu çeteleri yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.