Ekvador'daki sel ve heyelanlarda 4 kişi öldü Güncel Haberler Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ekvador Risk Yönetimi Sekreterliği, ülkenin Chimborazo eyaletinde devam eden yoğun yağışların sel ve heyelanlara neden olduğunu bildirdi. Sel ve heyelanlarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Heyelan riskinin devam ettiği bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. Eyalette trafiğe kapanan otoyolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Kaynak: AA / Güncel Güney Amerika Güncel Haberler

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