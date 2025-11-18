Ekvador'da Yabancı Askeri Üslerin Yeniden Kurulmasına 'Hayır'

KİTO, 18 Kasım (Xinhua) -- Ekvador'da pazar günü yapılan anayasa referandumunda seçmenler, ülkede yabancı askeri üslerin yeniden kurulmasını reddetti.

Devlet Başkanı Daniel Noboa söz konusu teklifi, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı organize suç çetelerinin neden olduğu düşünülen, giderek artan şiddetle mücadelede hükümete ek yetkiler vermek amacıyla sunmuştu.

Ulusal Seçim Konseyi'nden yapılan açıklamada oyların yüzde 95'inden fazlasının sayılmasıyla "belirgin bir eğilimin" oluştuğu kaydedilerek, Ekvador'da yabancı askeri üslerin kurulmasını yasaklayan anayasal hükmün kaldırılmasına ilişkin referandum maddesine verilen oylarda "Hayır" oyunun açık şekilde önde olduğu belirtildi.