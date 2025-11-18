Ekvador'da Yabancı Askeri Üsler Yeniden Kurulmadı
Ekvador'da 16 Kasım 2025 tarihinde yapılan anayasa referandumunda seçmenler, yabancı askeri üslerin yeniden kurulmasını reddetti.
KİTO, 18 Kasım (Xinhua) -- Ekvador'un başkenti Kito'da oy kullandıktan sonra seçim merkezinden ayrılan Ekvador Başkan Yardımcısı Maria Jose Pinto (sağdan ikinci), 16 Kasım 2025.
Kaynak: Xinhua / Güncel