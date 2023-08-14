Ekvador'da suikast şüphelisinin lideri güvenlikli hapishaneye nakledildi

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastın şüphelisi Los Choneros çetesinin lideri Adolfo Macias, güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan bir hapishaneye nakledildi. Operasyonda çete liderinin bulunduğu hapishanede silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastın şüphelisi Los Choneros çetesinin lideri Adolfo Macias, güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan bir hapishaneye nakledildi.

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki çetelere yönelik operasyonlar sürüyor. Yaklaşık 4 bin asker ve polis memuru dün suikastın şüphelisi olarak görülen ve uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ile cinayetten 34 yıl hapis cezası süren Los Choneros çetesi lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias'ın tutulduğu hapishaneye baskın düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiği açıklandı. Yetkililer, operasyonun ardından çete lideri Fito'nun liman kenti Guayaquil'de bulunan üst düzey güvenlikli bir hapishaneye nakledildiğini duyururken, Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın halkın ve tutukluların güvenliği için alındığını söyledi. Lasso açıklamasında, "Ekvador barışı ve güvenliği geri getirecek. Şiddetli tepkiler ortaya çıkarsa tüm gücümüzle harekete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çete lideri tarafından tehdit almıştı

Yolsuzluk ve çetelere karşı duruşuyla tanınan Villavicencio, geçtiğimiz hafta kendisinin ve ekibinin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu. Ölüm tehditlerini gönderen çete liderinin Adolfo Macias olduğu tahmin ediliyor. - QUITO