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Ekvador'da Suç Örgütüne Operasyonda 8 Asker Hayatını Kaybetti

Ekvador'da Suç Örgütüne Operasyonda 8 Asker Hayatını Kaybetti
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Kolombiya sınırı yakınındaki Napo kentinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 8 asker hayatını kaybetti. Operasyon, yasa dışı madencilik yapan 'Comandos de la Frontera' grubuna yönelik gerçekleştirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 8 asker hayatını kaybetti.

Ekvador ordusu, Kolombiya sınırına yakın Napo kenti kırsalındaki Alto Punino bölgesinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda çıkan çatışmada 8 asker hayatını kaybetti, yaralanan bazı askerler hastaneye kaldırıldı.

Yerel basına göre operasyon, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı "Comandos de la Frontera" adlı gruba yönelik gerçekleştirildi.

Söz konusu grubun, Punino Nehri'nin yukarı havzasında yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Yasa dışı altın madenciliği

Yasa dışı altın madenciliği, Ekvador Amazonları'ndaki Punino Nehri bölgesinde 2019'dan bu yana yaklaşık bin 500 hektarlık ormanlık alanın yok olmasına neden oldu.

Ülkede yasa dışı madenciliği başlıca gelir kaynaklarından biri haline getiren çeteler, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve adam kaçırma suçlarına da karışıyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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