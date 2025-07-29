Ekvador'da Silahlı Saldırı: 17 Ölü, 11 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador'un El Empalme kentindeki bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırının, uyuşturucu suç çeteleri arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi. Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkedeki güvenlik krizine karşı önlemler alıyor.

KİTO, 29 Temmuz (Xinhua) -- Ekvador'un güneybatısındaki bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Yerel basında pazartesi günü çıkan haberlere göre, pazar akşamı Guayas eyaletine bağlı El Empalme kentindeki bir bara gelen 8 silahlı saldırgan etrafa rastgele ateş açtı.

Polis, şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatırken, olayın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklandığını bildirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Ocak 2024'te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı organize suç gruplarına karşı "silahlı iç çatışma" ilan etmişti. Ülke o günden bu yana ciddi bir güvenlik kriziyle mücadele ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ameliyattan çıkan 24 yaşındaki intörn doktor kalp krizinden vefat etti

Ameliyattan çıkar çıkmaz aniden fenalaştı! Genç doktordan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün

Borcunu unutan yandı! Ödemeyene hem ceza hem haciz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.