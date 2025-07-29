Ekvador'da Silahlı Saldırı: 17 Ölü, 11 Yaralı

KİTO, 29 Temmuz (Xinhua) -- Ekvador'un güneybatısındaki bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Yerel basında pazartesi günü çıkan haberlere göre, pazar akşamı Guayas eyaletine bağlı El Empalme kentindeki bir bara gelen 8 silahlı saldırgan etrafa rastgele ateş açtı.

Polis, şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatırken, olayın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklandığını bildirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Ocak 2024'te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı organize suç gruplarına karşı "silahlı iç çatışma" ilan etmişti. Ülke o günden bu yana ciddi bir güvenlik kriziyle mücadele ediyor.