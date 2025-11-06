Ekvador'da Şiddet Olaylarına Karşı Olağanüstü Hal İlanı

KİTO, 6 Kasım (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, organize suç kaynaklı aşırı şiddet olaylarının yol açtığı "ciddi iç karışıklığı" bastırmak amacıyla kıyıda yer alan 5 eyalette ve orta kesimdeki Cotopaxi ve Bolivar eyaletlerine bağlı üç belediyede yeniden 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Salı günü imzalanan kararname çarşamba günü yürürlüğe girdi. Güvenlik güçlerine arama izni olmadan evlere girip arama yapma yetkisi veren kararnameyle, Manabi, Guayas, Santa Elena, Los Rios ve El Oro eyaletlerinde özel iletişim ve haberleşme hakkı da askıya alındı.

Söz konusu önlem, şiddet içeren suçlardan en çok etkilenen bölgelerde güvenliği artırmak ve kamu düzenini yeniden tesis etmek amacıyla Cotopaxi eyaletine bağlı La Mana ve Bolivar eyaletine bağlı Las Naves ve Echeandia belediyelerinde de uygulanacak.

Söz konusu bölgeler, ağustos ayında ilan edilen ve 6 Ekim'de 30 gün daha uzatılan olağanüstü hal kapsamındaydı.