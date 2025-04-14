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Ekvador'da Seçim Sonuçlarına İtiraz!

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Ekvador'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda mevcut başkan Daniel Noboa'ya karşı kaybeden muhalefet adayı Luisa Gonzalez, sonuçlara itiraz edeceklerini duyurdu. Sandıkların yeniden açılmasını talep eden Gonzalez, seçim sürecini diktatörce ve aldatıcı olarak nitelendirdi.

Ekvador'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya karşı kaybettiği açıklanan muhalefet adayı Luisa Gonzalez, sonuçlara itiraz edeceklerini duyurdu.

Başkent Kito'da partisinin merkez binasında basına açıklamalarda bulunan Gonzalez, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini belirtti.

Sandıkların yeniden açılmasını ve oy pusulalarının yeniden sayılmasını talep edeceklerini vurgulayan Gonzalez, "Ekvador, tarihinin en diktatörce ve en aldatıcı seçim sürecini yaşıyor. Bu sonuçları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gonzalez, çoğu anketten birinci çıktığını hatırlatarak şu açıklamada bulundu:

"Halkımın, medyanın ve dünyanın önünde Ekvador'da bir diktatörlük kurulduğunu ve ülke tarihinin en komik seçim sahtekarlığına tanıklık ettiğimizi ilan ediyorum. Yalanı gerçeğe, şiddeti barışa tercih eden bu halk oylamasını reddediyorum. Bu nedenle halk, şiddete ve yalanlara karşı bizimle birlikte durdu. Sandıkların yeniden açılmasını ve yeniden sayım yapılmasını talep edeceğiz."

Seçimlerin ilk turunda aldıkları oy oranına işaret eden Gonzalez, "Bir oyun bile artmamış olması nasıl inandırıcı olabilir? On bir farklı anketin yanlış çıkması nasıl mümkün olabilir?" diye konuştu.

Bu arada CNE'ye göre devlet başkanlığı seçimini kazanan iktidar partisi adayı ve mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa ise açıklamasında, hiçbir şüpheye yer bırakmayan tarihi bir zafer kazandıklarını kaydetti.

CNE'ye göre, Noboa, oyların yüzde 56,13'ünü alarak devlet başkanı seçimini kazandı.

Vatandaş Devrimi Hareketi'nin solcu adayı Gonzalez ise oyların yüzde 43,87'sini aldı.

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Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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