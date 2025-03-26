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Ekvador'da Petrol Hattı Delindi: 25.000 Varilden Fazla Petrol Sızıntısı

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Ekvador'un kuzeyinde meydana gelen petrol hattı sızıntısında, 25.000 varilin üzerinde ham petrol nehir ve kıyı bölgelerine yayıldı. Petroecuador, temizlik çalışmalarına hızla başladı.

KİTO, 26 Mart (Xinhua) -- Ekvador'un kuzeyinde petrol hattının delinmesi nedeniyle yaşanan sızıntıda 25.000 varilin üzerinde ham petrol, nehir ve kıyı bölgelerine yayıldı.

Ekvador'un devlete ait petrol şirketi Petroecuador tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre sızıntı, 13 Mart'ta Esmeraldas eyaletinde ülkenin ana petrol hattı olan Trans-Ekvador Boru Hattı Sistemi boyunca gerçekleşti.

Şirket, temizlik ekiplerinin şu ana kadar suyla karışmış durumdaki 30.000 varilin üzerinde petrolü topladığını ve toplanan petrolün Esmeraldas Rafineri'sinde işlenmekte olduğunu açıkladı.

Aralarında Caple, Viche ve Esmeraldas nehirlerinin de bulunduğu, etkilenen nehir ve kumsallarda temizlik işlemine başlayan Petroecuador, kıyı boyunca petrol izlerini takip ediyor.

Hattın delinmesine sabotajın yol açmış olabileceğini belirten şirket, konuyla ilgili daha fazla detay vermedi.

Yerel yetkililer, sızıntı karşısında çevre acil durumu ilan etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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