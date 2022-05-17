Ekvador'da, OHAL süresince 1131 kişi gözaltına alındı - Haberler

Ekvador'da, artan suç oranlarıyla mücadele etmek amacıyla 3 ilde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 1131 kişi gözaltına alındı.

Devlet Başkanı Guillermo Lasso tarafından 30 Nisan'da OHAL ilan edilmesinin ardından harekete geçen güvenlik güçleri suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

Esmereldas, Guayas ve Manabi eyaletlerinde, 30 Nisan-13 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin operasyonlarında 1131 kişi yakalandı.

Operasyonlar esnasında çete üyelerine ait 160 araç ile 143 silaha da el konuldu.

Yetkililer, organize su örgütlerinin yol açtığı şiddete karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Şiddet olayları

Peru ve Kolombiya'ya komşu olan Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor. Ülkede uyuşturucu çeteleri yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, 9 Mayıs'ta rakip çeteler arasında başlayan isyan ve çatışmalar sırasında 44 mahkum hayatını kaybetmiş, çok sayıda mahkum cezaevinden kaçmıştı.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında cezaevlerinde 400'den fazla mahkum öldü.

Geçen yılın eylül ayında Guayaquil şehrindeki bir hapishanede çete mensupları arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası isyan çıkmış, 119 mahkum hayatını kaybetmişti. Olaydan 2 ay sonrasında aynı hapishanede çıkan kavgada da 68 kişi ölmüştü.

Lasso, hapishanedeki şiddet olaylarının ardından ülke genelinde 60 gün OHAL ilan etmişti.