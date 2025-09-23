Ekvador'da Mazot Sübvansiyonuyla İlgili Protestolarda Gözaltılar

Ekvador'da hükümetin mazot sübvansiyonunu kaldırma kararı sonrası çıkan protestolarda 24 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümetin mazot sübvansiyonunu kaldırma kararının ardından yüzlerce kişi, Otavalo kentinde sokaklara döküldü.

Göstericiler anayolu trafiğe kapatırken, polisle zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Güvenlik güçleri, yolları kapatan protestoculara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Olaylarda 24 eylemci gözaltına alındı, iki polis ise yaralandı.

Yerel medyaya göre gösteriler bazı bölgelerde halen devam ediyor.

Hükümet, mazot sübvansiyonunun kaldırılmasıyla yıllık 1,1 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Ancak protestocular, mazot fiyatının galon başına 1,80 dolardan 2,80 dolara yükselmesinin (3,78 litre) halkın yaşamını pahalılaştıracağı gerekçesiyle bu önlemin iptal edilmesini istiyor.

Devlet Başkanı Daniel Noboa ise sübvansiyonun kaldırılmasında kararlı olduklarını ve karşı çıkanları cezalandıracaklarını açıkladı.

Ekvador'da 2019 ve 2022 yıllarında da benzer sübvansiyon kesintileri nedeniyle geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, dönemin devlet başkanları Lenin Moreno ve Guillermo Lasso geri adım atmak zorunda kalmıştı.