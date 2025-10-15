Ekvador'da Mazot Sübvansiyonları Protesto Edildi: 13 Asker Yaralandı

Ekvador'da, Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın mazot sübvansiyonlarını kaldırması üzerine düzenlenen protestolarda, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 13 asker yaralandı.

Ekvador Silahlı Kuvvetlerinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yol kapatma eylemleri sırasında molotofkokteyli, havai fişek, pala ve bıçaklarla saldıran grupların, askerleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 13 askerin yaralandığı kaydedildi.

Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg, protestoların başladığı Otavalo kentinin bağlı olduğu Imbabura eyaletindeki asker sayısının 5 bin artırılacağını açıkladı.

Protestoları organize eden Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (Conaie) ise hükümeti "diyalog yerine şiddeti seçmekle" suçladı.

Konfederasyon, ayrıca hükümetin sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini, sağlık personeline baskı yaptığını ve yaralılara müdahale edilmesine izin vermediğini öne sürdü.

Konfederasyon, Noboa hükümetinin mazot sübvansiyonlarını kaldırma kararını protesto etmek amacıyla ülke genelinde grev çağrısı yapmıştı.

Ekvador Devlet Başkanı Noboa, başkent Kito ve bazı bölgelerde kamuya açık alanlarda toplanmaları kısıtlayan bir kararnameyle 10 eyalette olağanüstü hal ilan etmişti. 8 Ekim'de de bir grup, Noboa'nın konvoyuna taşlı saldırı düzenlenmişti.