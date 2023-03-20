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Ekvador'da Kokain Beton Yapımında Kullanılıyor

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Son yıllarda özellikle Avrupa'ya yapılan uyuşturucu sevkiyatındaki önemi artan Ekvador'da ele geçirilen kokain miktarının rekor düzeylere ulaşmasının ardından oluşan muhafaza, bertaraf ve yüksek maliyet gibi sorunları aşmaya yönelik çözüm, kokainden beton bloklar yapılması oldu.

Son yıllarda özellikle Avrupa'ya yapılan uyuşturucu sevkiyatındaki önemi artan Ekvador'da ele geçirilen kokain miktarının rekor düzeylere ulaşmasının ardından oluşan muhafaza, bertaraf ve yüksek maliyet gibi sorunları aşmaya yönelik çözüm, kokainden beton bloklar yapılması oldu

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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