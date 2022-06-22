Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda 1 yerli yaşamını yitirdi

Ekvador'da çoğunluğu yerlilerden oluşan binlerce kişinin Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'yu protestosunda 1 yerli hayatını kaybetti.

Ulusal grev kapsamında 9 gündür hükümeti protesto eden binlerce kişi, başkent Quito dahil birçok kentte meydanlara döküldü.

Hükümet karşıtı protestolarda şimdiye kadar 1 yerli öldü, 18'i ağır 86 gösterici yaralandı.

Ekvador İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise eylemlerde 61 polisin yaralandığı bildirildi.

Quito'nun merkezine doğru yürüyüşe geçen binlerce kişi, El Arbolito parkına yöneldiği esnada polis tarafından durduruldu.

Göstericilerin ısrarla parka girmek istemesi üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suya başvurdu.

Savcılık, gaz bombasıyla yüzünden vurulan 1 kişin öldüğünü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanının diyalog çağrısı reddedildi

Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, açıklamasında, bazı grupların ülkenin demokrasisini hedef aldığını belirterek, güvenlik güçlerinin buna izin vermeyeceğini duyurdu.

Yerli temsilcisine diyalog çağrısında bulunan Lasso, sorunların çözümünün şiddetten değil oturup konuşmaktan geçtiğini söyledi.

Ekvador Yerli Milliyetler Konfederasyonu (Conaie) Başkanı Leonidas Iza ise hükümete sundukları talepler listesinin kabul edilinceye kadar Lasso'nun diyalog teklifine kapalı olduklarını kaydetti.

Hükümet OHAL'i 6 kente yaydı

Iza, olaylara ilişkin açıklamasında, barışçıl eylemler çağrısında bulunarak, protestoculardan şiddetten uzak durmasını istedi.

Öte yandan eylemlerin şiddetlenmesi üzerine Lasso tarafından 18 Haziran'da 3 kentte ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararı 6 kentte çıkarıldı.

Ekim 2021 protestoları

Hükümet sarayı Carondelet'in de bulunduğu tarihi merkezde 27 ve 28 Ekim 2021'de toplanan yüzlerce gösterici, hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstermiş, çıkan olaylarda 8 polis yaralanmış, 37 gösterici gözaltına alınmıştı.

Çoğunluğu yerlilerden oluşan göstericiler, Lasso'nun diyalog teklifi üzerine eylemlerine ara vermişti.

Son yıllarda ciddi bir ekonomik ve sosyal krizden geçen Ekvador'da hükümet, IMF'den alınan borç nedeniyle ekonominin yeniden canlandırılması için mali reformların gerekli olduğunu belirtiyor.

Ekim 2019 sokak olayları

Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Cumhurbaşkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış ancak bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

Yaklaşık 10 gün süren şiddetli eylemler sonucunda ülke geneli 12 kişi ölmüş. 1500 kişi yaralanmıştı.