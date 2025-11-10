Ekvador'da Hapishane İsyanı: 4 Mahkum Hayatını Kaybetti

KİTO, 10 Kasım (Xinhua) -- Ekvador'un güneyindeki kıyı eyaleti El Oro'nun başkenti Machala'da pazar günü bir hapishanede çıkan isyanda en az 4 mahkum hayatını kaybetti.

Ulusal Cezaevleri İdaresi'nden yapılan açıklamada, isyanın Machala'daki 1 Numaralı Hapishane'de sabah erken saatlerde çıktığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre isyan, mahkumların "yeniden düzenleme" ve maksimum güvenlikli bir tesise nakledilmesi nedeniyle çıktı ve en az 40 kişi yaralandı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa organize suç kaynaklı aşırı şiddet olaylarının yol açtığı "ciddi iç karışıklığı" bastırmak amacıyla geçen salı günü kıyıda yer alan 5 eyalette ve orta kesimdeki Cotopaxi ve Bolivar eyaletlerine bağlı üç belediyede yeniden 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.