Ekvador'da Hapishane Çatışması: 17 Ölü

Ekvador'un Esmeraldas kentindeki bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan çatışmada 17 mahkum hayatını kaybetti. Olayın ardından güvenlik güçleri hapishaneye sevk edildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan çatışmada 17 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Esmeraldas kentindeki hapishanede rakip çeteler arasında silahlı çatışma çıktı.

17 mahkumun yaşamını yitirdiği olayda, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Olayların kontrol altına alınması için hapishaneye güvenlik güçleri sevk edildi.

Machala kentindeki hapishanede de 22 Eylül'de rakip çeteler arasında çıkan silahlı çatışmada 14 kişi ölmüştü.

Hapishanelerdeki çatışmalardan Los Choneros ve Los Lobos çeteleri sorumlu tutuluyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
