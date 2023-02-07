Güney Amerika ülkesi Ekvador'da halk, bölgesel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da halk, bölgesel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.

Sandığa kayıtlı 13 milyonu aşkın Ekvadorlu, 23 il valisi, 221 belediye başkanı ve Vatandaş Katılımı ve Sosyal Kontrol Konseyi'ne (CPCCS) 7 üye seçmek için oy kullandı.

Halk ayrıca Ekvador Ulusal Anayasası'nda reform yapılmasına yönelik 8 sorudan oluşan referanduma "evet" ya da "hayır" sorularına oy verdi.

Sandıkların yüzde 78'inin açıldığı sonuçlara göre, eski Devlet Başkanı Rafael Correa liderliğindeki Yurttaş Devrimi Hareketi, hem valilik hem belediye başkanlığında yarışı önde götürüyor.

Başkent Quito ve ülkenin en büyük kenti Guayaquil'de yarışı önde götüren Correa liderliği, belediye başkanlığı seçimlerinde de aynı başarıyı sürdürdüğü bildirildi.

Ulusa Seçim Konseyinin gelecek günlerde resmi sonuçları açıklaması bekleniyor.

Sandığa katılım oranının yüzde 80 olduğu ülkede, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) gözlemci olarak seçimleri takip etti.