Ekvador'da erken seçim 20 Ağustos'ta yapılacak

Güney Amerika ülkesi Ekvador, Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'nun Meclisi feshetmesinin ardından 20 Ağustos'ta erken seçimlere gidecek.

Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan açıklamada, devlet başkanlığı ve 137 sandalyeli Ulusal Meclis üyelerinin belirlenmesi için 20 Ağustos'ta erken genel seçimlere gidileceği bildirildi.

CNE, 20 Ağustos'ta adaylardan birinin yüzde 50'ye ulaşamaması durumunda ikinci turun 15 Ekim'de düzenleneceğini belirtti.

Halkın seçimlerde cumhurbaşkanının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcısı ve Ulusal Meclis üyeleri için oy kullanacağı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da, 24 Mayıs 2021'de göreve başlayan ve Mayıs 2025'e kadar ülkeyi yönetmesi beklenen Cumhurbaşkanı Lasso, 17 Mayıs'taki ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin "ciddi siyasi kriz ve iç karışıklık" yaşadığını belirtmiş, Anayasa'nın 148. maddesinin kendisine verdiği meclisi feshetme kararnamesini imzaladığını duyurmuştu.

Karara göre, seçimlere kadar Lasso'nun ülkeyi kararname ile yöneteceği bildirilmişti.

Ne olmuştu

Muhalefetin talebiyle 16 Mayıs'ta toplanan Ulusal Meclis, Lasso'nun görevden azlini tartışırken, Cumhurbaşkanı Lasso, Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi feshetmişti.

Ekvador anayasasına 2008'de dahil edilen meclisi fesih yetkisi, Cumhurbaşkanı ile yasama arasındaki krizi sona erdirmeyi amaçlamıştı. Lasso, bu kararnameyi ilk uygulayan cumhurbaşkanı olarak ülke tarihine geçmişti.

Cumhurbaşkanı Lasso'ya yönelik suçlamalar

Lasso, devlet petrol şirketi ile bir tanker firması arasında yapılan sözleşmede zimmete para geçirme ve bu süre içerisinde yapılan usulsüzlüklere göz yummakla suçlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi, hakkında yolsuzluk suçlamaları yapılan Lasso için 30 Mart 2023'te mecliste azil soruşturması yürütülebileceğine karar vermişti.

Lasso'ya yönelik Haziran 2022'de yolsuzluk suçlamaları nedeniyle mecliste gensoru verilmiş ancak yeterli çoğunluk sağlanamamıştı.