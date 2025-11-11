Haberler

Ekvador'da Cezaevinde İsyan: 31 Mahkum Hayatını Kaybetti

Ekvador'un Machala kentindeki bir cezaevinde çıkan isyanda hayatını kaybeden mahkum sayısı 31'e yükseldi. İsyan, mahkumların yeniden düzenleme çalışmaları sırasında güvenlik kaygıları nedeniyle meydana geldi.

KİTO, 11 Kasım (Xinhua) -- Ekvador'un güney kıyısındaki El Oro eyaletinin başkenti Machala'da bir cezaevinde çıkan isyanda 27 mahkum daha havasız kalarak hayatını kaybetti.

Özgürlükten Mahrum Yetişkin ve Ergen Suçlular için Ulusal Kapsamlı Bakım Hizmeti Kurumu'ndan pazar günü açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda isyanda 4 mahkumun hayatını kaybettiği ve aralarında bir polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yerel basında yer alan haberlere göre isyan, "yeniden düzenleme" çalışmaları ve mahkumların maksimum güvenlikli bir cezaevine nakledilmesi nedeniyle çıktı.

Machala, ülkede şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı kentlerden biri konumunda.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa 5 Kasım'da organize suç kaynaklı aşırı şiddet olaylarının yol açtığı "ciddi iç karışıklığı" bastırmak amacıyla kıyıda yer alan 5 eyalette ve Cotopaxi ve Bolivar eyaletlerine bağlı üç belediyede yeniden 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
