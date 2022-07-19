Ekvador'da cezaevinde çıkan isyanda 13 mahkum öldü - Haberler

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Ekvador'da cezaevinde çıkan isyanda 13 mahkum öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
Ekvador'da cezaevinde çıkan isyanda 13 mahkum öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ilk belirlemelere göre 13 mahkum hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ilk belirlemelere göre 13 mahkum hayatını kaybetti.

Ülkenin Santo Domingo de los Colorados kentindeki bir hapishanede, mahkumlar arasında isyan ve çatışma çıktı.

Kapsamlı Bakım Hizmetleri Servisinden yapılan açıklamada, cezaevinde yaşanılan kavga nedeniyle 13 mahkumun öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Polis ve silahlı kuvvetlerin olayları kontrol altına almak amacıyla geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.

Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların acımasızca öldürüldüğü iddia edildi.

Olaylara ilişkin savcılık tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Aynı hapishanede daha önce 44 mahkum ölmüştü

Santo Domingo hapishanesinde, Mayıs 2020'de meydana gelen isyan ve çatışmalarda 44 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Ekvador'da, en son 9 Mayıs'ta ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde isyan ve çatışma çıkmış, 43 mahkum yaşamını yitirmiş, akabinde 100'den fazla kişi firar etmişti.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Güney Amerika Mahkum Güncel Haberler

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