Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 12 mahkum öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 12 mahkumun öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Azuay eyaletine bağlı El Turi Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıktı.

Yetkililer, mahkumlar arasında başlayan çatışmalarda şimdiye kadar 12 mahkumun öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaklaşık 800 asker ve polisin hapishane içerisinde ve dışarısında olayları kontrol altına almak için görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de cezaevinden çok sayıda silah ve patlama sesinin geldiği duyuldu.

Öte yandan İçişleri Bakanları Patricio Carrillo ve Savunma Bakanı Luis Hernandez, durumu koordine etmek için bölgeye gitti.

Curillo, şiddete yol açanlara karşı yasal adımların atılması gerektiğini vurgulayarak "Bu şiddet eylemlerini gerçekleştirenler için güçlü hükümlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 316 mahkum hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da en son 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum yaşamını yitirmişti.