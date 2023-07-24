Ekvador'da Cezaevinde Çıkan Çatışmalarda 5 Mahkum Öldü

Ekvador'un güneybatısındaki bir cezaevinde çıkan silahlı çatışmalarda en az 5 mahkumun öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Çatışma, ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu Guayaquil'deki 1 No'lu Guayas Cezaevi'nde meydana geldi.

QUİTO, 24 Temmuz (Xinhua) -- Ekvador'un güneybatısındaki bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan silahlı çatışmalarda en az 5 mahkumun öldüğü ve 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ulusal Cezaevleri İdaresi (SNAI) tarafından Pazar günü yapılan açıklamada çatışmanın Cumartesi günü, ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu liman kenti Guayaquil'deki 1 No'lu Guayas Cezaevi'nde patlak verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan bu olaylar sonucunda şu ana kadar beş mahkumun öldüğünü ve 11 mahkumun da yaralandığını üzülerek bildiriyoruz" ifadeleri yer alırken, yaralıların "hızla hastanelere kaldırıldığı ve tehlikede olmadıkları" belirtildi.

İsyanın ardından güvenlik personeli ve özel polis birimlerinin cezaevinde arama yaptığı ve ülke çapındaki tüm cezaevlerinde güvenlik protokollerinin etkinleştirildiği belirtildi.

Öte yandan idare, Ekvador'un orta ve güneyindeki dört cezaevinde birkaç gardiyanın suç gruplarıyla bağlantılı mahkumlar tarafından rehin tutulduğunu ve serbest bırakılmalarını sağlamak için yetkililerin çalıştığını bildirdi.

Açıklamada, "Şu anda rehinelerin durumu iyi" denildi.