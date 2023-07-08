Ekvador'da çeteler arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çeteler arasında çıkan çatışmada, 6 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin Manabi kentine bağlı Manta semtinde, suç örgütleri arasında çıkan çatışmada, 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı. Yılbaşından bu yana ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan çatışmalarda 350'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.