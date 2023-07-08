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Ekvador'da çeteler arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti

Ekvador'da çeteler arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çeteler arasında çıkan çatışmada, 6 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin Manabi kentine bağlı Manta semtinde, suç örgütleri arasında çıkan çatışmada, 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı. Yılbaşından bu yana ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan çatışmalarda 350'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çeteler arasında çıkan çatışmada, 6 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin Manabi kentine bağlı Manta semtinde, suç örgütleri, alan hakimiyeti nedeniyle birbirleriyle çatıştı.

Rakip suç örgütleri arasında çıktığı belirtilen çatışmada, 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Yılbaşından bu yana ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan çatışmalarda 350'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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