Ekvador'da, bir mezarda 6 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir mezarda 6 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu bildirildi. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir mezarda 6 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu bildirildi. Ekvador basınında çıkan habere göre, ulusal polisin çalışmaları sonucu Gaayaquil kentinin güneyinde, boş bir mezarda cesetler tespit edildi. Uzman köpeklerin de yardımıyla mezardan 6 kişiye ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları çıkarıldı. Cesetlerin incelenmesi ve kimlik tespitinin yapılması için adli tıp morguna kaldırıldığı belirtildi. Yetkililere göre, son aylarda özellikle Guayaquil kıyılarındaki uyuşturucu kaçakçılığının kontrolünü ele geçirmek amacıyla çeteler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan son Dünya Uyuşturucu Raporuna göre, Ekvador'un Guayaquil limanı, Güney Amerika'da üretilen kokainin, Avrupa ve ABD'ye taşınmasında önemli bir liman vazifesi gördüğü açıklanmıştı. Güncel AA / Sinan Doğan Güney Amerika Güncel Haberler

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