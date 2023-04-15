Ekvador'da bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan çatışmada 12 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir hapishanedeki rakip çeteler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 12 mahkum öldü, 3 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir hapishanedeki rakip çeteler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 12 mahkum öldü, 3 kişi yaralandı.

Ülkenin Guayaquil kentinde yer alan Litoral Cezaevi'nde, Las Aguilas ve Tiguerones isimli çeteler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada çete üyelerinden 12 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hapishane Müdürü Ronald Sanchez, basına yaptığı açıklamada, cezaevine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini belirterek, kontrolün sağlanmaya çalışıldığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çatışma seslerinin geldiği ve bazı mahkumların yaralı halde cezaevinden çıkarıldığı görülüyor.

Ülkedeki cezaevi sorunu

Ekvador'da 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 460'tan fazla mahkum hayatını kaybetti.