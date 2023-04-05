Ekvador'da bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan kavgada 3 mahkum öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir hapishanedeki rakip çeteler arasında çıkan kavgada üç mahkum öldü, bir mahkum yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir hapishanedeki rakip çeteler arasında çıkan kavgada üç mahkum öldü, bir mahkum yaralandı.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayaquil limanında yer alan La Roca Cezaevi'nde, R7 ve Los Lobos çeteleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada çete üyelerinden üç kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Cezaevine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Yaklaşık 150 mahkum bulunan hapishanede genellikle çete liderlerinin kaldığı biliniyor.

Ülkedeki cezaevi sorunu

Ekvador'da 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 450'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.