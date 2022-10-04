Ekvador'da bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışmada 15 kişi öldü Güncel Haberler Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışmada en az 15 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışmada en az 15 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, başkent Kito'nun güneyinde yer alan Latacunga Hapishanesinde çatışma çıktığını açıkladı. Silah ve bıçak taşıyan mahkumlar arasında çıkan çatışmada en az 15 kişi yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, mahkumların bağırışları ve silah sesleri duyuldu. Yaklaşık 38 bin kişinin tutulduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanabiliyor. Ülkedeki bazı cezaevlerinde Aralık 2020'de çıkan isyanlarda 11 kişi hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Güney Amerika Güncel Haberler

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