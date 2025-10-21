Ekvador'da ABD'nin Bombaladığı Denizaltıdan Kurtulan Kişi Serbest Bırakıldı

KİTO, 21 Ekim (Xinhua) -- Ekvador'da Karayip Denizi'nde uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle ABD'nin bombaladığı denizaltıdan sağ kurtulan Ekvador vatandaşı serbest bırakıldı.

Yerel basının pazartesi günü başsavcılığa dayandırdığı haberlere göre saldırıdan kurtulan kişi iade sonrası cumartesi günü kıyı kenti Guayaquil'e ulaştı. Söz konusu kişinin yasal işlemler başlamadan önce sağlık kontrolünden geçirildiği kaydedildi.

Uyuşturucuyla mücadele biriminin dosyayı savcılığa iletmesine karşın, başsavcılık, "Ekvador topraklarında herhangi bir suç işlenmediği" gerekçesiyle tutuklamaya yer olmadığına karar verdi.

ABD güçleri, perşembe günü Venezuela kıyıları yakınlarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle bir denizaltıyı durdurup imha etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, istihbaratın gemide "fentanil ve diğer yasadışı uyuşturucular" bulunduğunu doğruladığını belirtmişti.

Saldırıda 4 kişilik mürettebattan 2'si hayatını kaybederken sağ kurtulan biri Ekvadorlu ve diğeri Kolombiyalı 2 kişi ise yasal işlem için ülkelerine gönderilmişti.

Ekvadorlu yetkililer, olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer vermedi.