Ekvador'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Ekvador'un El Oro eyaletinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, Arenillas kasabasının güneydoğusunda, 73,6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Henüz can kaybı veya hasar rapor edilmedi.

Ekvador'un güneyindeki El Oro eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, ülkenin güneyindeki El Oro eyaletine bağlı Arenillas kasabasının 11,5 kilometre güneydoğusunda, yerel saatle 19.05'te 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 73,6 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ekvador'un Guayas eyaleti ile Peru sınırına yakın Loja eyaletinde de deprem hissedildi.

Ekvador Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

