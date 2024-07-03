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Ekskavatör ile çarpışan motosiklette çocuğun baş parmağı koptu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ekskavatör ile çarpışan motosiklette bulunan Miraç G.'nin (7) sol baş parmağı, kepçenin çarpmasıyla koptu. Kaza sonucunda çocuk hastaneye kaldırıldı ve jandarma soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ekskavatör ile çarpışan motosiklette bulunan Miraç G.'nin (7) sol baş parmağı, kepçenin çarpmasıyla koptu.

Kaza İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Berkan D. (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, yolda manevra yapan operatör Sebahattin E.'nin kullandığı ekskavatör ile çarpıştı. Kaza sırasında iş makinesinin kepçesi, motosikletin arkasında oturan Miraç G.'nin eline çarptı. Sol elinin baş parmağı kopan çocuk, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, kopan parmağıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, parmağı dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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