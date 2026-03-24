Erzincan'da büyük ak balıkçıl beslenirken görüntülendi

Kentte, 300'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Ekşisu Sazlığı, eşsiz doğası ve göl manzarasıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda kuş türünün barındığı sazlıkta deniz, nehir kıyıları ve sulak bölgelerde yaşayan büyük ak balıkçıl kuşu görüldü. Erzincan'ın merkeze 7 kilometre mesafede, Munzur ve Keşiş Dağları'nın ortasındaki 'Ulusal öneme haiz sulak alan' olarak ilan edilen sazlık, kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Afrika ve Asya kıtaları arasındaki zorlu göç yolculuğunda önemli bir durak noktası olan Ekşisu Sazlığı'na gelen kuşları gözlemlemek isteyen doğa fotoğrafçısı Fatih Civan, büyük ak balıkçılı balık avlarken görüntüledi. Civan'ın çektiği görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı