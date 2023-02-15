Ekşioğlu Vakfı'ndan deprem seferberliği!

Afet Kriz masası gençlik kolları ile birlikte Genel Sekreter Serkan Ekşioğlu ve Hülya Ekşi Yılmaz kriz masasının yönetimi için yönetim kurulu tarafından görevlendirildi. Başkan Süleyman Ekşi; Yönetim Kurulu Üyesi Mücahid Hamza Ekşi ile birlikte Adıyaman iline, Meclis Başkanı Mustafa Ekşi Hatay iline, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Ekşi Gaziantep iline, Yönetim kurulu üyesi Muhammed Ali Ekşi Kahramanmaraş iline bizzat kendileri giderek kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldılar.

Ekşioğlu Vakfı İlk etapta 50 tırı aşan yardımlarını gönderdiler, konteynır kent kurulum çalışmalarına başladılar.

Türkiye'nin en kalabalık ve köklü ailelerinden Ekşioğlu Vakfı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki ayrı deprem sonrası yardım seferberliği başlattı. Vakıf Başkanı Süleyman Ekşi başkanlığında İstanbul vakıf merkezinde 30 kişilik kriz merkezi oluşturan, 700 kişilik gönüllü ekiple deprem bölgesine 50 tırı aşanyardım malzemesi gönderen vakıf, bölgedeki illerde Valilikler ve Afad ile1.000 kişinin yaşabileceği konteynır kent kuruyor.

Başkan Süleyman Ekşi ayrıca AHES inşaat şirketlerindeki işçi, araç ve ekipmanlarını da deprem bölgesine sevk etti, Adıyaman merkez ve ilçelerindeki 12 adet hastanenin tadilat ve onarım işlerini üstlenerek yapmaya başladı.

Ekşioğlu Vakfı; deprem bölgesine, koordinatör Valiler ve AFAD ile işbirliği içerisinde çadır, seyyar mutfak, giyim, gıda, su, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçları içeren yardım malzemesi gönderdi. Ayrıca tüm Türkiye illerinde aile bireylerinin kurmuş olduğu 2000 kişilik whatsapp hattı üzerinden gelen deprem için gerekli her türlü malzemenin kimin tarafından gönderildiğine bakılmaksızın tüm illere kendi grubu içinde lojistik destek vererek ülke genelindeki yardım tırlarının deprem il, ilçe, köy ve hatta noktasal olarak adres üzerineulaşmasını sağladı.

Ayrıca deprem illerinde 700 kişi ile depremzedelerin tahliyesi noktasında tüm illerimizden gelen,getirdiği araçlarile yardım sağladı..

Şu an için 10 adet iş makinası, ranza, elektrikli ısıtıcı, portatif jeneratör, battaniye, yakacak odun,kuru gıda,sağlık malzemesi, su vs göndermiş ve göndermeye devam etmekle birlikte dağıtımlarınıda kendi araçları ile yapmaktadır.

İstanbul merkezinde kan bağışı kampanyaları düzenlemiş kızılay aracılığı ile kan bağışları yapılmış ve düzenli olarak devam ettirilmektedir.

Ayrıca Afad, Kızılay destekli her türlü yardım malzemesinin bölgelere gönderilmesi için her türlü lojistik desteği kendi imkanları ile bulup isimsiz olarak bölge valiliklerine gönderdi.

Süleyman Ekşi başkanlığında Ekşioğlu Vakfı; AFAD, Sağlık Bakanlığı, valilikler, Kızılay ve diğer STK'lar ile mükemmel bir işbirliği yaparak ülkemizin, milletimizin yaralarının sarılması için çalışmaya devam etmektedir.

Başkan ve Meclis Başkanı; Depremin ilk günü itibari ile kendisi ve çocukları, meclis üyeleri ile birlikte deprem illerinde bizzat deprem kurtarma çalışmalarında görev almıştır. Bir hafta süre ile acıyı birebir yerinde yaşamış ve 'BİRLİKTE YARALARI SARACAĞIZ' ilkesinde süreci sürdüreceğinde karar vermiş; "sonuna kadar devletimizin ve milletimizin hizmetindeyiz" demiştir.

Ayrıca; Ekşioğlu Vakıf Başkanı Süleyman Ekşi depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.