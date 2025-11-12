Eksim Enerji, Yozgat ve Karaman'da Yeni Rüzgar Enerji Santralleri Açtı

TÜRKİYE'nin farklı coğrafyalarında yeşil enerji yatırımlarını sürdüren Eksim Enerji, Yozgat'ta 4 türbin ve Karaman'da 2 türbini devreye alarak iki yeni rüzgar enerji santralini daha portföyüne kazandırdığını duyurdu. Ayrıca şirket, çocukların enerji bilincini artırma hedefiyle İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde Eksim Enerji Uçurtma Festivali düzenledi. Bu yıl ilk kez düzenlenen festival kapsamında, çocuklar yenilenebilir enerji farkındalığını eğlenerek öğrenme şansına sahip oldu.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hedefleyen Eksim Enerji, bu kapsamda projeler geliştirmeye devam ediyor. Şirket bu doğrultuda İzmir'in Seferihisar ilçesinde çocukların enerji bilincini artırma hedefiyle Eksim Enerji Uçurtma Festivali'ni düzenledi.

YOZGAT VE KARAMAN'DA RÜZGAR YATIRIMLARI GÜÇLENİYOR

Eksim Enerji'nin yeni yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, "Yozgat'ta 4, Karaman'da ise 2 türbini devreye alarak iki yeni rüzgar enerji santralini portföyümüze kazandırdık. Bu adım, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı ülke genelinde dengeli biçimde yayma stratejimizin bir parçası. Her yeni santral, sürdürülebilir enerji üretim kapasitemizi artırırken Türkiye'nin enerji arz güvenliğine de katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'EŞ ZAMANLI OLARAK 11 FARKLI LOKASYONDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Eksim Enerji'nin 2025 yatırımlarına ve gelecek vizyonuna ilişkin de bilgi veren Arkın Akbay, "Yıl içinde toplam yatırım tutarı 195 milyon avro olan Geyve RES projesiyle santralimizin kapasitesini 150 MW seviyesine çıkardık. Saha çalışmalarına devam ettiğimiz Silivri RES kapasite artışı projesinin toplam yatırım tutarı 100 milyon dolar değerinde. Proje kapsamında 6 yeni rüzgar türbinimizi bakanlık onayıyla devreye aldık. Önümüzdeki yıl devreye almayı hedeflediğimiz 4 türbinimizle birlikte kurulu gücümüzü 129 MW'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Akbay açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Güneş enerjisi tarafında da yüksek hacimli projeler gerçekleştirdik. Başarıyla tamamladığımız ve yatırım tutarı 150 milyon dolara ulaşan Viranşehir GES tesisimizde de 191,6 MW kurulu güce ulaştık. Eş zamanlı olarak yurt içi, yurt dışı 11 farklı alanda kapasite artışı ve yeni santral inşası gerçekleştirebilme becerisine sahip Türkiye'nin nadir enerji şirketlerinden biriyiz. Yıl sonunda Türkiye'de rüzgar enerjisinde ilk 3'e, yenilenebilir enerji şirketleri arasında ise ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz."

Şirket, Gürcistan'da işletmede bulunan 2 HES, devreye girme aşamasındaki 1 GES, izinleri tamamlanmakta olan 6 RES ve 2 GES yatırımıyla toplamda 700 MW; Ukrayna'da ise işletmeye girmek üzere olan 1 RES ve geliştirme aşamasında olan 2 RES yatırımıyla 420 MW yenilenebilir enerji portföyüne büyütüyor.

Konuya ilişkin de açıklamalarda bulunan Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, "Gürcistan ve Ukrayna'da bulunan yenilenebilir enerji yatırım hedefimiz 1 milyar USD'ye ulaştı. 2025 yılı sonuna kadar Ukrayna'da bir RES ve 2026 yılının ilk çeyreğinde Gürcistan'da yeni bir GES tesisimizi devreye almayı hedefliyoruz. Doğu ile Batı arasında bir enerji köprüsü kurma hedefimizi ilmek ilmek örüyoruz. Projelerimizle enerji dönüşümüne katkı sunmayı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tersine çevirmeyi dünyamıza karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir dünyanın, bugünün imarı ile bırakılabileceğine inanıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLAR YENİLENEBİLİR ENERJİYİ SAHADA KEŞFETTİ'

Son olarak Eksim Enerji'nin Seferihisar'da düzenlediği Uçurtma Festivali'ne de değinen Akbay, "Çocuklarımıza yenilenebilir enerjiyi anlatmak için eğlenirken öğrenebilecekleri bir etkinlik hayal ettik. Bu amaçla çocukların en sevdiği aktivitelerden biri olan ve rüzgarın gücünü en iyi anlatan uçurtma deneyiminden faydalanmak istedik. Bu sayede çocuklarımızın rüzgar enerjisi hakkında farkındalık kazanmalarını hedefledik. Etkinlik boyunca çocuklarımızın yenilenebilir enerjiye merakları, bu alanda sordukları soruları da bizleri çok mutlu etti. İlkini Seferihisar'da düzenlediğimiz bu etkinliğin devamını faaliyet gösterdiğimiz diğer bölgelerde de yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.