Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoyun Abdi İpekçi Tesisi Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı AKP'li Ömer Arısoy arasında yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerinde başlayan yeni spor salonu inşaatı nedeniyle tartışma yaşandı. Arazide hisse sahibi olan ve devre dışı bırakılan İBB, spor salonu inşaatını uygun olmadığı için mühürleyip para cezası kesmişti.

İBB yenileme alanları kanunlarının kendisine tanıdığı hakları kullanarak, yeşil alana zarar veren, hukuka uygun olmayan biçimde düzenlenen ruhsatla başlayan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını mühürleyip 150 milyon TL para cezası kestiğini duyurmuştu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 6 Temmuz tarihli İBB Meclisi'nde de konuyu gündeme getirmiş, meclis kürsüsünden "İBB'nin Adi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurması haksızdır. Para cezası uygulamasının bir dayanağı yoktur. İBB'nin projede üzerine düşen sorumlulukları vardır ve maalesef bunları yerine getirmemiştir. İnşaat çalışması sırasında yeşil alan tahribatı yapılmamıştır, esasen ortada tahrip edilecek bir yeşil alan da yoktur" demişti.

"BU MANTIKLA GİDERSEN ONU DA DEVRALIR BİZ YAPARIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy bugün de birlikte katıldıkları İSKİ hizmet binası açılış programında yıkılan Abdi İpekçi Spor Kompleksi konusunu kameralar önünde tartıştı. Arısoy, kesilen cezayı gündeme getirince İmamoğlu ve Arısoy arasındaki diyalog şöyle gelişti:

İmamoğlu: Bir metrekare yerin dahi olsa, o zaman ben yarın geliyorum senin bütün tabelalarını söküyorum, kıyamet koparırsın. Yapma sakın yapma. Belediye başkanısın geçmişte bürokratlık yaptın.

Arısoy: Eylül 2020'de ilçe belediyesi olarak yapıp gönderdik. Planı 1,5 yıl sonra niye reddettiniz? Baştan söyleyin.

İmamoğlu: Bakana kaç tane mektup yolladım biliyor musun?

Arısoy: Neyse orası çözüldü bitti.

İmamoğlu: Çözülmez o. Öyle ben yaptım oldu olmaz. Onu da devralır biz yaparız sen merak etme. Bu mantıkla gidersen devam edersen onu da devralır biz yaparız.

Arısoy: O katkıyı sunacaksanız şimdi sunacaktınız.

İmamoğlu: Bak, Hidayet Türkoğlu'na dedim ki; 'Kardeşim ne düşünüyorsunuz burada?'. 'Başkanım çok güzel bir tesis' dedi. Yahu gelin anlatın bize. Randevu veriyorum Belediye Başkanı olarak Basketbol Federasyon Başkanı'na, o gün gelemiyor problemi varmış, bir saat kala haber veriyor. Bir hafta boyunca iki kez arıyorum.

Arısoy: Bunların hepsini biliyoruz şimdi kameraların önünde...

İmamoğlu: Sen de kameraların önünde konuştun. Sen de kameraların önünde konuştun. Hepsinin bir sürü noktası var.

Arısoy: Yeşil alana zarar verildi iddiası ile milyon ceza yazıp inşaatı durdurmak değil ki. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

"BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI O GÜNDEN BERİ DÖNÜŞ BİLE YAPMIYOR"

İmamoğlu: Basketbol Federasyonu Başkanı o günden beri dönüş bile yapmıyor. Spor Bakanı'na 2 defa mektup yazdım. Gelin projenizi bizimle konuşun diye. Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var, projenin başka noktaları var.

Arısoy: Eylülde göndermişiz planları sayın başkan eylül 2020.

İmamoğlu: Mülk sahibi devlettir. Devletin bir parçası da İBB. Gelip konuşacak. Bak seninle konuşmuşlar ne güzel.

Arısoy: Çünkü ruhsatı ben verdim.

"SEN AK PARTİ'LİSİN DİYE KONUŞUYORLAR"

İmamoğlu: Sen AK Parti'lisin diye görüşüyorlar. Bak sevgili başkanım seni Zeytinburnu'nda yaptığımız bir tesise davet ediyorum. Doğrusu bu olduğu için. Ben sana yüz tane örnek vereyim

Arısoy: Bunu doğru bulmadığımı söyleyeyim. İSKİ'nin açılışında bunu konuşuyoruz. Keşke gelmeseydim.

İmamoğlu: Beni niye aramıyorsun? de ki bana; 'Başkanım bu konudaki fikrin ne?'

Arısoy: İşin sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ben paydaşıyım.

İmamoğlu: Beni aradınız mı?

Arısoy: Siz benim ruhsat verdiğim yeri mühürlediniz sayın başkan.

İmamoğlu: Ben mecburum. Sen beni aradın mı 'Niye böyle bir şey yaptınız' diye?

Arısoy: Siz beni aradınız mı 'Niye buraya ruhsat verdiniz' diye?

İmamoğlu: Tabii ki yazıldı. Spor Bakanı'nı arıyorum, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşüyorum.

"DÜN KAMERALARIN ÖNÜNDE KONUŞMAYACAKTINIZ O ZAMAN"

Arısoy: Böyle ayak üstü olmaz. Samimi değil bu. Medyanın önünde bir ilçe belediye başkanı ile büyükşehir belediye başkanının müzakere etmesi doğru değil.

İmamoğlu: Dün kameraların önünde konuşmayacaktınız o zaman.

Arısoy: Benim nezdimde olan biteni anlattım sayın başkan.

İmamoğlu: Beni suçladın.

Arısoy: Neyse onu suçladım. Sizin adınız geçmedi. Büyükşehir Belediyesi'ni suçladım. Mühürlediniz ceza yazdınız sayın başkan."

ANKA / Güncel