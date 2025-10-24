Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Ekibi Hakkında Casusluk Soruşturması Başlatıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanya direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma açıldı. Yanardağ gözaltına alındı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
