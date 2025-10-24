Ekrem İmamoğlu ve Ekibi Hakkında Casusluk Soruşturması Başlatıldı
Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel