Ekrem İmamoğlu: Üniversite Öğrencilerine Burs ve Yurt Desteğini Yaygınlaştıracağız

Ekrem İmamoğlu: Üniversite Öğrencilerine Burs ve Yurt Desteğini Yaygınlaştıracağız
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Ekrem İmamoğlu: Üniversite Öğrencilerine Burs ve Yurt Desteğini Yaygınlaştıracağız
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yurt ve burs desteklerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini duyurdu.

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik İstanbul'da uygulanan yurt ve burs desteklerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin gençliğimize bir borcu var! Üniversite öğrencilerimize yurt imkanını bütün memlekette yaygınlaştıracağız. Tıpkı İBB yurtlarındaki gibi... İBB'de de yaptığımız gibi burs desteğiyle onların yaşam sıkıntılarını hafifletecek ve kendi gelişimleriyle ilgilenmelerini sağlayacağız. Hayal kuran, çalışan, üreten, kendini geliştiren ve mutlu bir gençlik tüm Türkiye'ye şifa olacak. İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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