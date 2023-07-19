EKREM İMAMOĞLU: TOPLU TAŞIMA FİYATLARI DEĞİŞECEKTİR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu'nda gerçekleşen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'ne katıldı. Törende sözleşme, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve AKİA Genel Müdürü Remzi Baka tarafından imzalandı. Törende, İETT'nin kadın şoförleri temsilen Sevda Mavi ve Zehra Karakuş da yer aldı. Tören öncesi konuşma yapan İmamoğlu, ÖTV ve KDV'nin artırılmasına ilişkin "Eğer bu yükler, kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde, ekstra bir yük olarak bunun vatandaşlarının sırtına yük olması kaçınılmazdır. Ortaya konacak olan maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA BU ALIMLARIN YAPILDIĞINI İFADE ETMEK İSTERİM

YAŞANAN ZALAR BİZİM VATANDAŞA HİZMETİMİZİ ÇOK ZORLAŞTIRMAKTADIR

MALİYETLERLE, NE YAZIK Kİ İNSANLARIMIZIN TOPLU TAŞIMA FİYATLARI DA RAKAMLARI DA BEDELLERİ DE DEĞİŞECEKTİR

İmamoğlu, "Bu noktada oluşturacağımız öneri şablonunu Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından birisi olarak, en büyük yerel yönetim kurumu olarak hükümetimizin ilgili yetkilileriyle bütün önerilerimizi önümüzdeki hafta bir şablon olarak bütün bakanlıklarla paylaşacağımızı da kamuoyuna duyurmak istiyorum. İstanbul'a yapılacak her türlü hizmetin, Türkiye'ye yapılan en önemli hizmetlerden olduğunu unutmamak gerekir. Bunun adı ister toplu taşımadır, ister metrodur, ister kentsel dönüşümdür, ister doğaya, çevreye veya suya yapılan yatırımlardır… Bu manada devletin hangi kurumunun önüne gelirse gelsin, bu şehre dair beklenilen ya da bekletilen kredi veya buna benzer imkanların tereddütsüz, en hızlı şekliyle onaylanmasını ve işimizin kolaylaştırılmasını, 16 milyon vatandaşımız adına hükümetten talep etmekteyiz, yetkililerden talep etmekteyiz. Bu sesimizi tekrar Cumhurbaşkanlığı makamına iletmeyi sorumluluk olarak görüyorum" dedi.