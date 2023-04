EKREM İMAMOĞLU 'SUİKASTİ YAPANLARI BULMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Ekrem İmamoğlu Biz bu seçimde, yok sayanları evlerine yollayacağız (2)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Hüdavendigar Kent Parkı'nda vatandaşlarla buluştu. Bursaspor şapkası ve atkısı takan İmamoğlu, burada toplanan kalabalığa seslendi. Sinan Ateş cinayeti hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, Ben bu ülkenin genç bir insanına, önemli bir akademisyenine yapılan suikasti, Sinan Ateş'e yapılan bu suikasti kınıyorum. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Akademisyen şehidimize yapılan bu suikasti yapan kişileri bulmak 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimizin boynunun borcudur. Ben ailesini ziyaret ettim. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Bu mesele bir faili meçhul meselesi asla olmayacak. Bu memleket, yapanın yanında kalıyor memleketi, asla olmayacak. Bu memleket hak, hukuk ve adaletin geldiği memleket olacak. Bu memleket adamına göre mahkemece, adamına göre hukuk, adamına göre adalet memleketi olmayacak. Sadece içi yananların beddua ettiği, kötü olaylara karşı içi yananların beddua ettiği değil; Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaletin simgesi olacak. Ruhu şad, mekanı cennet olsun Sinan Ateş'in. Rahmetle anıyorum dedi.

'BURSASPOR MESELESİNİ BİZZAT BEN ELE ALACAĞIM'

Bursapor ile yakından ilgileneceğini söyleyen İmamoğlu, Bursaspor niye kötü biliyor musunuz Onun bile içine siyaset katar, çevresini sarar sarmalarsan böyle olur. Bursaspor, Türkiye'nin şampiyonluğu tatmış çok önemli bir kulübüdür. Ben bu şehirde Bursaspor'un bu durumuna düşmesine çok üzüntülüyüm. Spordan anlayan biri olarak size söz veriyorum Bursaspor meselesini şahsen bizzat ben ele alacağım. Hem şehirde barışı sağlayacağız hem de şehirde sporun çeşitliliğini geliştireceğiz ki Bursa'da basketbol da çok önemli bir noktaya geldi diye konuştu.

'MEMLEKETİN HER EVLADI EŞİT EĞİTİM ALMAK ZORUNDA'

Eğitime yeni müfredat getireceklerini söyleyen İmamoğlu, Bu sistem hepinizin potansiyelini heba ediyor. Yeni müfredatla, bu tek tip, saf bilgi veren anlayışa son verip, her öğrenciyi potansiyeline, beceresine, ilgisine, isteğine göre öğrenme imkanlarına kavuşturan bir sistemi devreye sokacağız. Eğitimde iyi okul, kötü okul dönemini sona erdireceğiz. Bu memleketin her evladı eşit eğitim almak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu ilk günden beri temel hedefi ister dağın başındaki bir okul olsun ister Bursa'nın göbeğindeki bir okul olsun, benim memleketimin evladı eşit eğitim alacak. Ben 40 haneli bir köyde doğmuş ve İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorsam bu bana cumhuriyetin hediyesidir. Teknoloji liseleri çok önemli. Ortaokulu bitiren her gencin yabancı dil öğrendiği sistem çok önemli. Liseye giriş sınavında yıldan yıla değişen uygulamalara son verilmesi şart. Çağ dışı kalmış, gençleri yarışa sürükleyen, ezbere sürükleyen, gençleri gerçek hayattan uzaklaştıran sistemi mutlaka sona erdirmek zorundayız. En önemlisi de 'Torpilim yok, nasıl işe gireceğim' sorusunu, gençlerin hafızasından sileceğiz. Mülakat değil, liyakat arayacağız. Seçime birkaç hafta kala 'mülakatı kaldırdık' diyenlere diyeceksiniz ki, 'Siz bu memleketin çok milyon gencin hakkını yediniz, önce onun hesabını verin.' Geleceği birlikte kuracağız sevgili gençler. Sizin birikiminize çok inanıyorum açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ SORUNU VAR'

Türkiye'de ortak aklın siyaseti şekillendirmesinin şart olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Millet İttifakı bu misyonu üstlendi. Türkiye'de demokrasi inşası olduktan sonra partiler, ideolojiler yine yarışıyor olacak. Ama bugün memleketin temel bir sorunu var. Hak dedik, hukuk, adalet, liyakat dedik. Türkiye'nin demokrasi sorunu var. 'Ben bilirim' diyen otoriter bir rejim var. O, 'Ben bilirim' diyen bir avuç insanı tıpış tıpış evine yollayacağız. Millet İttifakı'nın derdi sizlersiniz. Biz kendi iktidarımızı değil, 86 milyonun yani milletin iktidarını istiyoruz. Birlikte çalışacağız, bölünmeyeceğiz ve birleşeceğiz ifadelerini kullandı.

'BİZİ KÖTÜ ANLATMIŞLAR'

Otobüsle yolculuğu sırasında bir kişinin bugünün iktidarının siyasi işaretini yaparak kendilerine tepkisini gösterdiğini belirten İmamoğlu, Biliyorum ki onun kalbini taşa çevirmişler. Onun kalbine kötülükler sokmuşlar. İftira atmışlar, nifak sokmuşlar. Bizi kötü anlatmışlar. Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyorlar. Ben, taşı bile eritirim. Benim gözüme kötü bakıp, benim hakkımda kötü düşüncelere sahip olan vatandaşımın kalbindeki buzları kırmaya değil, o buzları eritmeye geliyorum. Onun kalbini kırmayacağım diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in fotoğrafını tutarak, fotoğraf çektirdi. (DHA)