Ekrem İmamoğlu, Şile'de Yapılan Arıtma Tesisini Hizmete Açtı: "Ayrımcılık Bizim Karakterimizde, Ruhumuzda, Kurum Kültürümüzde Yok. İhtiyaç Varsa...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz aylarında nüfusunun 20 kat üstünde ziyaretçi ağırlayan Şile’nin yetersiz altyapısını, yaptığı yatırımla güçlendirdi. İlçe, 340 milyonluk yatırımla atık su, yağmur suyu ve içme suyu altyapısına kavuştu. Projelerin toplu açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Siyasi sebeplerle, ödüllendirme ya da cezalandırma yaklaşımıyla, ‘seçimde bana oy getirir mi’ düşüncesiyle İstanbul’un hiçbir bölgesini diğerinden ayırmıyoruz. Böyle bir ayrımcılık bizim karakterimizde, ruhumuzda, kurum kültürümüzde yok. İhtiyaç varsa giderilir, sorun varsa çözülür. Bizim için mesele bu kadar basit” dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz aylarında nüfusunun 20 kat üstünde ziyaretçi ağırlayan Şile'nin yetersiz altyapısını, yaptığı yatırımla güçlendirdi. İlçe, 340 milyonluk yatırımla atık su, yağmur suyu ve içme suyu altyapısına kavuştu. Projelerin toplu açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyasi sebeplerle, ödüllendirme ya da cezalandırma yaklaşımıyla, 'seçimde bana oy getirir mi' düşüncesiyle İstanbul'un hiçbir bölgesini diğerinden ayırmıyoruz. Böyle bir ayrımcılık bizim karakterimizde, ruhumuzda, kurum kültürümüzde yok. İhtiyaç varsa giderilir, sorun varsa çözülür. Bizim için mesele bu kadar basit" dedi.

Yüksek turizm potansiyeli nedeniyle kış aylarında 41 bin olan Şile nüfusu, yaz mevsiminde 1 milyona ulaşıyor, fazla su talebi karşılanamıyordu. Ayrıca ilçeye bağlı 16 mahallenin kanalizasyon hattı bulunmuyor, bölgedeki atık sular derelere açıktan akıyordu. İBB'ye bağlı İSKİ, bu duruma son vermek ve ihtiyacı karşılamak için 340 milyonluk yatırımla başlattığı imalatları tamamladı.

Projeler, Şile Ultrafiltrasyon Membran İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"KARAKTERİMİZDE AYRIMCILIK YOK: Amacımız, İstanbul'u adil bir kent haline getirmek. Bunun için, iş üretirken, hizmet sunarken, proje geliştirirken iki şey yapıyoruz; bütün toplumsal kesimlere, bütün farklı kimliklere karşı eşit ve adil davranıyoruz. İstanbul'un bütün bölgelerine eşit ve adaletli yaklaşıyoruz. Siyasi sebeplerle, ödüllendirme ya da cezalandırma yaklaşımıyla, 'seçimde bana oy getirir mi' düşüncesiyle İstanbul'un hiçbir bölgesini diğerinden ayırmıyoruz. Böyle bir ayrımcılık bizim karakterimizde, ruhumuzda, kurum kültürümüzde yok. 'Görünen-görünmeyen, seçmenin ilgisini çekecek-çekmeyecek projeler' gibi bir ayrım da yok bizim zihnimizde. İhtiyaç varsa giderilir, sorun varsa çözülür. Bizim için mesele bu kadar basit.

İSTANBUL'DAKİ İLK MEMBRAN TESİS: Bu sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alan, kalıcı olarak çözecek bir proje geliştirdik ve tam zamanında bitirdik. Şile'nin yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi, İstanbul'un ilk ultrafiltrasyon membran içme suyu arıtma tesisidir. Son derece etkili, hijyenik, modern arıtma teknolojisiyle değerli bir örnektir.

İHTİYAÇ DUYDUĞU ELEKTRİĞİN YÜZDE 15'İNİ KENDİ ÜRETİYOR: Tesis, çatısında bulunan güneş enerjisi paneli sayesinde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 15'ini kendisi üretiyor. Çevreyi korumak, enerji verimliliğini artırmak, israftan kaçınmak gibi çok önem verdiğimiz değer ve yaklaşımları en güzel şekliyle yansıtan bu tesisin yapımında emeği geçen, katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.

İSTANBUL'UN MUTLULUĞU, ÜLKENİN MUTLULUĞU DEMEK: Proje çerçevesinde bazı mahallelerde atık su ve yağmur suyu hattı ile birlikte dere ıslahı ve foseptik imalatları yaparak açıktan akan atık sular sisteme alındı. Şile Saklıgöl'ün bozuk yolu yenilendi. Şile tarihinde ilk kez bir İBB Koordinasyon Merkezi açıldı ve Şile Arıcılık Merkezi hayata geçirildi. Bundan sonra da Şile Belediyesi ve buradaki yerel dinamiklerle uyum içerisinde iş birliği içerisinde çalışma arzusundayız. Biz, kesinlikle hizmetin, çözümün bir parçası olacağız. Söz verdik, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. İnsanımızı mutlu etmenin çabası içerisindeyiz. İnsanımızı mutlu ettiğimiz takdirde, her neresinde yaşıyorsa yaşasın, İstanbul'u mutlu etmiş oluruz. İstanbul'un mutluluğu demek, bütün ülkemizin mutluluğu demektir. İstanbul'un mutluluğu demek, sadece ülkemizin değil, gerçekten yakın coğrafyaya da özel bir mutluluğu yansıtacağını hepimiz biliyoruz."

"MEMBA SUYU KIVAMINDA SU MUSLUKTAN AKACAK"

Şile'ye kazandırılan projelerle ilgili konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da üç ana başlıkta yatırımların gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğimiz imalatlarla bölgedeki atık suları kontrol altına alarak foseptik ve arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağladık. Yine bu bölgede su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu hatları imal ettik. İkinci olarak; içme suyu yatırımlarında Şile'nin Darlık, Kabakoz, Sahilköy, Ahmetli, Bozgoca, Geredeli, Göçe, Karabeyli, Ovacık, Karamandere, Kervansaray, Satmazlı, Üvezli, Karacaköy mahallelerinde içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla içme suyu şebeke ve isale hattı inşa ettik. Ayrıca bölgede tarımsal sulamayı desteklemek amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış sulama hatlarını yeniledik. Bugün açılışını yaptığımız tesis, günde 20 bin metreküp suyu ultrafiltrasyon membran teknolojisiyle arıtacak. Şile ilçemizde özellikle yaz aylarında yaşanan su stresine son verecek. Aynı zamanda Şilelileri, içimi yumuşak, memba kıvamında bir suyla buluşturacaktır. Şile'de, toplam güncel tutarı 340 milyon lira olan içme suyu ve atık su yatırımları ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz."

İmamoğlu, konuşmaların ardından kurum bürokratları ve Şilelilerle birlikte kurdele keserek tesisi hizmete açtı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa eşliğinde tesisi gezen İmamoğlu, devreye giren hizmetlerle ilgili bilgi aldı.