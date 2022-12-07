Ekrem İmamoğlu, Seçme ve Seçilme Haklarının Tanınmasının 88. Yıl Dönümünde Kadınlarla Yürüdü: '21'nci Yüzyılın En Önemli Eşitlikçi Hamlesi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümünde, Sarıyer’deki Kent Ormanı'nda kadın meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte yürüdü. İmamoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün böylesi bir erken zamanda bunu milletine öngörerek bu vizyonel kararı alması, muhteşem bir liderlik örneği. 21’inci yüzyılın bana göre en önemli eşitlikçi hamlelerinden birisi. Hele hele bizim coğrafyamızda bu çok daha önemli. Bu bakımdan gururluyuz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümünde, Sarıyer'deki Kent Ormanı'nda kadın meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte yürüdü. İmamoğlu, " Mustafa Kemal Atatürk'ün böylesi bir erken zamanda bunu milletine öngörerek bu vizyonel kararı alması, muhteşem bir liderlik örneği. 21'inci yüzyılın bana göre en önemli eşitlikçi hamlelerinden birisi. Hele hele bizim coğrafyamızda bu çok daha önemli. Bu bakımdan gururluyuz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümünde, Sarıyer'de kadın meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi. Atatürk Kent Ormanı'nda yapılan yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşte İmamoğlu'na, eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesini de anma yürüyüş sırasında yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlara seçme ve seçilme hakkını en erken dönemde tanıyan ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"YÖNETİMDEKİ EŞİTLİK İLKESİNİ ÖNEMSEYEREK HAREKETE GEÇİRİYORUZ: Mustafa Kemal Atatürk'ün böylesi bir erken zamanda bunu milletine öngörerek bu vizyonel kararı alması, muhteşem bir liderlik örneği. 21'inci yüzyılın bana göre en önemli eşitlikçi hamlelerinden birisi. Hele hele bizim coğrafyamızda bu çok daha önemli, bulunduğumuz coğrafya gereği. Bu bakımdan gururluyuz. Bunun bu çağda, şu anda bulunduğumuz dönemde çok daha iyi koşullarda olmasını arzu ederdik. Ama ne yazık ki orada değiliz. Bunu hep birlikte kazanım haline getirebiliriz. Dünyayla yarışan, hatta dünyanın öncü milletlerinden birisi olabiliriz. Burada tabii zihniyet önemli. Çocuklarımızın yetişmesinden itibaren, oradaki cinsiyet eşitliği anlayışının yerleşmesi önemli. Bütüncül bakıyoruz. Kurumumuzdaki çalışan kadın sayısından kadınlara ve yaşayan her insanımıza fırsat eşitliğinin sunulmasına varıncaya kadar, birçok mesleğin kadınlar tarafından yapılabileceğini, yönetimdeki eşitlik ilkesini en iyi şekilde ortaya koymayı, bulunduğumuz kurum itibariyle önemseyerek harekete geçiriyoruz. Bütün bunlar çok hızlı olmalı. Çünkü çok zaman kaybediyoruz.

KADINA ŞİDDETE KARŞI DİPDİRİ OLMALIYIZ: Bugün, yakın coğrafyamızda kadına gösterilen şiddete, kadını toplumsal hayattan ötekileştiren anlayışa karşı dipdiri olmalıyız. Bu bağlamda çok mutluyuz, böyle bir etkinliği yapmaktan dolayı. Sarıyer'deki Atatürk Kent Ormanı'nda, burada doğanın içerisinde, bu güzel ortamda, doğanın bize bahşettiği o eşitlik duygusunu yönetime, ülkenin tüm yaşamına ve hatta tüm dünyaya kavuşturma noktasındaki sorumluluğumuzu dile getirmek için birlikte yürüyoruz. Her ne kadar bugün yoğun bir kadın kitlesi noktasında eşitsiz bir durumda kendimi hissetsem de bir o kadar da güçlü hissediyorum. İnşallah bahsettiğim o hedefleri hep birlikte elde ettiğimiz günleri, başta ülkemizde ve bütün dünya ülkelerinde yaşarız."