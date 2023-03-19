Ekrem İmamoğlu: Seçim Günü Sandıklarımızın Başında Olacak, Tüm Oylarımıza Sahip Çıkacağız Ki Elektriklerin Kesilmesine, Trafolara Kedilerin Girmesine...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimlerinde büyük başarı kazanacağımızdan en küçük bir şüphem yok ama bunun için sandık güvenliğini sağlama almamız gerekiyor. Zira seçim kazanmanın yolu, sadece vatandaştan oy almaktan değil, aynı zamanda oyları koruyabilmekten de geçiyor. Seçim günü sandıklarımızın başında olacak, tüm oylarımıza sahip çıkacağız ki elektriklerin kesilmesine, trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim. Bu seçimde sandığa sahip çıkmak demek, ülkemize sahip çıkmak demek. Gelin, hep birlikte bir tarih yazalım. İster desteklediğiniz partinin sandık görevlisi olun isterseniz Millet İttifakı’nın platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimlerinde büyük başarı kazanacağımızdan en küçük bir şüphem yok ama bunun için sandık güvenliğini sağlama almamız gerekiyor. Zira seçim kazanmanın yolu, sadece vatandaştan oy almaktan değil, aynı zamanda oyları koruyabilmekten de geçiyor. Seçim günü sandıklarımızın başında olacak, tüm oylarımıza sahip çıkacağız ki elektriklerin kesilmesine, trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim. Bu seçimde sandığa sahip çıkmak demek, ülkemize sahip çıkmak demek. Gelin, hep birlikte bir tarih yazalım. İster desteklediğiniz partinin sandık görevlisi olun isterseniz Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin" dedi.

Ekrem İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde sandık güvenliğini sağlamak için vatandaşlara çağrıda bulundu. Seçimi Millet İttifakı'nın kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olan Yavaş, şunları söyledi:

"SEÇİM GÜNÜ SANDIKLARIMIZIN BAŞINDA OLACAK, TÜM OYLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Değerli vatandaşlarım; 14 Mayıs'ta yeni ve umut dolu bir dönem başlıyor. Milleti yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum eden bu bozuk düzenden hep birlikte kurtulacağız. Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimlerinde büyük başarı kazanacağımızdan en küçük bir şüphem yok ama bunun için sandık güvenliğini sağlama almamız gerekiyor. Zira seçim kazanmanın yolu, sadece vatandaştan oy almaktan değil, aynı zamanda oyları koruyabilmekten de geçiyor. Seçim günü sandıklarımızın başında olacak, tüm oylarımıza sahip çıkacağız ki elektriklerin kesilmesine, trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim. Bu seçimde sandığa sahip çıkmak demek, ülkemize sahip çıkmak demek. Gelin, hep birlikte bir tarih yazalım. İster desteklediğiniz partinin sandık görevlisi olun isterseniz Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin. Bu seçimi milletçe kazanacağız. Birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak."