Ekrem İmamoğlu: "Sayın Genel Başkanımızın Oyu Yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın Oyu Yüzde 45 Civarında.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter’dan devam eden oy sayımlarıyla ilgili ortak açıklama yaptı. İmamoğlu, “Elimize farklı kaynaklardan gelen veriler var. Bunu biz analiz ediyoruz. Ekranımızda dört beş tane noktadan gelen verileri analiz ederek yürüyoruz. Bu kaynağa göre, Sayın Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Sayın Erdoğan’ın oyu yüzde 45 civarında. Bizi izlemeye devam edin. Muhalefetin tarihte en yüksek oya eriştiğini iktidarında tarihinde en düşük oya inmeye dönük olduğunu hep birlikte görüyoruz. Değişim kolay değildir, sancılıdır” diye konuştu. Yavaş ise, “Son oy sayılıp da YSK'dan liste açıklanıncaya kadar vazgeçmiyoruz. Alıştık artık maalesef Türk milleti uzun bir süredir bunlara alıştı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan devam eden oy sayımlarıyla ilgili ortak açıklama yaptı. İmamoğlu, "Elimize farklı kaynaklardan gelen veriler var. Bunu biz analiz ediyoruz. Ekranımızda dört beş tane noktadan gelen verileri analiz ederek yürüyoruz. Bu kaynağa göre, Sayın Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarında. Bizi izlemeye devam edin. Muhalefetin tarihte en yüksek oya eriştiğini iktidarında tarihinde en düşük oya inmeye dönük olduğunu hep birlikte görüyoruz. Değişim kolay değildir, sancılıdır" diye konuştu. Yavaş ise, "Son oy sayılıp da YSK'dan liste açıklanıncaya kadar vazgeçmiyoruz. Alıştık artık maalesef Türk milleti uzun bir süredir bunlara alıştı" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Yavaş, bugün saat 22.36'da CHP Genel Merkezi'nde Twitter'dan canlı yayın açarak açıklama yaptılar. İmamoğlu, yayında şunları söyledi:

"ALDANMAYIN, ONLAR ALDATAN İNSANLARDIR. YALANCI İNSANLARDIR"

"Öncelikle şunu söyleyeyim, sahada ne yazık ki kirli süreçler işletilmeye başlandı. Takip ediyoruz süreci. Şunu unutmayın; ipin ucu bizdedir. Şu anda sevinmesi gerekenler varsa onlar Millet İttifakı'nın taraftarları olabilir. Ama onlar nezaketli bir şekilde yerlerinde, süreci takip etmeye devam etsinler. Okul önlerindeki arkadaşlarımız, sonuçları tek tek bildirmeye devam etsinler. Süreci anbean takip ediyoruz. Bakın birkaç şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Yaklaşık 10 milyon oy henüz sayılmamış durumda. Bu yüzde 20 demek. Yüzde 20 civarında oy sayılmamış durumda. Bu toplam oyların yaklaşık yüzde 20'si. Anadolu Ajansı'nın bütün dezenformasyonların, ekranlardan santim santim görüyorum. Milim milim aşağı iniyor. 50'nin üzerinde tutmak için gösterdikleri çaba nasıl büyük bir çaba hayretle izliyoruz. Anadolu Ajansı'nı unutmayın sevgili dostlarım, bitkisel hayatta bir kurumdur. Orada bir kurum yok, o kurumu biz ayağa kaldıracağız. Bitkisel kurumun arkasında maskeli insanlar, kendi süreçlerini işletiyorlar. Aldanmayın, onlar aldatan insanlardır. Yalancı insanlardır.

"KAZANDIK DEMELERİNE ŞAŞIRMAYIN, İNANMAYIN. BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Bütün bu çabalara rağmen Erdoğan'ın oyları istikrarlı bir şekilde gerilemiş, başlangıçta bugüne ilk başladığı 57'den, 50'nin sınırına geldi, dayandı. Bakalım ne yapacaklar? Ben sabahtan beri burada istatistikçi arkadaşlarım var. Mansur Başkan'ın ekibi, bizim ekibimiz birlikte çalışıyoruz. Genel Merkez'deki bütün bilişim ekibi, örgütlerle görüşen arkadaşlarımız ile çalışıyoruz. Bunlar, yüzde 85 civarına kadar bunu idare edebilir. Ondan sonra küt diye bütün bariyerleri düşecek. Milleti ne yazık ki aldatmaya yönelik bir süreç. 31 Mart 2019'u hatırlayalım. Başkanımızın 2014'ünü hatırlayalım. Bu senaryoyu bize yaşattılar. Anadolu Ajansı'nın veri akışının nasıl durduğunu hatırlayalım. Oyların yüzde 98'i sayılmıştı. Oraya kadar işi idare ettirdiler, yüzde 2'lik kısım seçimin kaderini değiştirdi. Ne kadar önde gösterdiler kendilerini hatırlayın. Ben ne dedim, aşağıda konuşmamda? 'Aynı filmi izliyoruz' dedim. Yani çıkıp; 'kazandık' demelerine şaşırmayın, inanmayın. Bizi izlemeye devam edin. Biz kim izlesin biliyor musunuz? Bütün milletimiz izlesin. AKP'ye veya Sayın Erdoğan'a oy verenler de bizi izlesin. Ben inanıyorum ki, onlar da bize inanıyorlar. Bunu görecekler. Elimizdeki veriler, seçimin bu şekilde sonuçlanmayacağına bize gösteriyorlar. Erdoğan'ın oylarının azalacağını, açılmayan sandıklarda Millet İttifakı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının yükseleceğini net gösteriyor.

"BU KAYNAĞA GÖRE, SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN OYU YÜZDE 49, SAYIN ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 45 CİVARINDA"

Elimize farklı kaynaklardan gelen veriler var. Bunu biz analiz ediyoruz. Ekranımızda dört beş tane noktadan gelen verileri analiz ederek yürüyoruz. YSK'dan gelen verilerde bulunuyor. Bunların kamuoyunda dolaştığını da görüyoruz. Elimizdeki bir başka veri, okullarda görev yapan ekiplerimizin ıslak imzalı tutanakları, başkanımızı Ankara arıyor, bir sürü il arıyor. Bizler arıyoruz ve bunları hızlıca sisteme girmesi için mücadele ediyoruz. Bu kaynağa göre, Sayın Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarında. Zaten biraz sonra biz sizinle Mansur Başkanımız daha net verileri size orada sunacak. Ben diğer detayları anlatacağım. Bizi izlemeye devam edin. Muhalefetin tarihte en yüksek oya eriştiğini iktidarında tarihinde en düşük oya inmeye dönük olduğunu hep birlikte görüyoruz. Değişim kolay değildir. Sancılıdır. Benim sandık başındaki kardeşlerim, benim okul önündeki sorumlularım, benim hukukçularım, benim bilişim sorumlularım, sevgili kardeşlerim, Mansur Başkanımın kardeşleri; devam edin, oradaki sorumluluğunuza devam edin. Kolay olmayacak. Hatırlayın, iki hafta üç hafta biz o sandıkların üzerinde yattık. Benden daha erken o sorumluluğu alan ve o süreçleri sancılı bir şekilde yaşayan 2014 seçimlerinde Mansur Başkanım var."

"SON OY SAYILIP DA YSK'DAN LİSTE AÇIKLANINCAYA KADAR VAZGEÇMİYORUZ"

Mansur Yavaş ise şunları söyledi:

"Biraz önce televizyonda gördüm Diyarbakır'da adeta miting gibi bir kalabalık var ellerinde çuval birilerinin girmesini bekliyorlar. O oylar geldikten sonra bizdeki verilerle karşılaştırıyoruz ve ben çok ümitliyim. Açık açık söylüyorum bu verilerin bu şekilde kalması sandık başındaki veya çuvallarla bekleyen insanları yıldırmaya veya işi oldu bittiye getirmeye yöneliktir. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Sonuç itibariyle inşallah iyi bir sonuç alacağız veya ikinci tura kalacak milletimiz neyi taktir ederse onu göreceğiz. Ama son oy sayılıp da YSK'dan liste açıklanıncaya kadar vazgeçmiyoruz. Alıştık artık maalesef Türk milleti uzun bir süredir bunlara alıştı."

"MİLLETİMİZİ ALDATIYORSUNUZ, YAPMAYIN. YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

İmamoğlu, Yavaş'ın konuşmasının ardından da şunları söyledi:

"Ne yazık ki kurgu süreçleri ile kutlama vs. belirli yerler var. İnsanlar orada dursun, insanlar genel merkezimizin yanında partili arkadaşlarımızın süreci izlediği yerler var. Bazı meydanlarda toplanmalar, böyle bir şey yok. Milletimizi aldatıyorsunuz, yapmayın. Yazıktır, günahtır. Ben sandıklarda görev alan bütün herkes, Türkiye gönüllüleri görevlerine devam etsinler. Biz buradayız. Biraz sonra aşağıda basının önünde çok yakın bir zaman diliminde Mansur Başkan verileri anlatacak, ben süreci anlatacağım. Aramızda kalsın, unutmayın bu dediğimi."