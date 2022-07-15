Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Buraya Gelmesini Arzu Ederdim Ama Kendi Takdirleri Böyleymiş, Saygı Duyuyoruz

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: ADEM KARABAYIR

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen 252 kişi, İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı anma programına davet edilmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çaya davet ettiği Erdoğan'ı İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında bekledi. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın buraya gelmesini arzu ederdim ama kendi takdirleri böyleymiş, saygı duyuyoruz. Açıkçası bugünkü konuşma farklı bir dille olmalıydı. Bugün Milli Birlik Günü. Ama anladık ki hala bu kürsüler, 15 Temmuz da olsa birileri için Cumhur İttifakı günü. Böyle olmaz. Onun için benim ilgilendiğim tarafı bu. Eleştiriler olacaktır, ne diyelim? Umarım bu dil düzelir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz anmasına katıldığı sıralarda, Saraçhane'deki başkanlık binasındaki makamında, çaya davet ettiği Erdoğan'ı bekledi. Saat 17: 00 sıralarında İBB'ye gelen İmamoğlu, mitingin yapıldığı Saraçhane Parkı'nı gören makam odasının bulunduğu kattan önce İBB'nin aldığı önlemleri denetledi.

"BİZ BEKLEYELİM SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ. CUMHURBAŞKANIMIZI AĞIRLAMAKTAN KEYİF DUYARIZ"

İmamoğlu, anmaya katılan vatandaşlara hizmet etmesi kurulan mobil büfeler hakkında bilgi aldı. Dört yere büfe kurulduğu bilgisini alan İmamoğlu "Anladığım kadarıyla parkın içinde insanlar var, sokağa taşmadı. 'Millet burayı bilmez' diyeceğim ama gelmişler, iyi. En azından vatandaşımızı ağırlamış olduk, Büyükşehir Belediyesi'nin bahçesinde. Ben, 'Saraçhane' deyince önümüze kadar kalabalık gelir sandım. Biz, bekleyelim söz verdiğimiz gibi. Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan keyif duyarız" dedi. Daha sonra makamına geçen İmamoğlu, anma boyunca Cumhurbaşkanı'nı bekledi.

Anma programının bitmesinin ardından saat 20: 00 sıralarında makamından ayrılan İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN BURAYA GELMESİNİ ARZU EDERDİM AMA KENDİ TAKDİRLERİ BÖYLEYMİŞ, SAYGI DUYUYORUZ: Açıkçası tabii ki bekledim. Dün söyledim. Biz, ayrıca miting sürecinde de bazı hizmetlerimiz vardı, onları takip ettik. Dört noktada mobil büfelerimizle vatandaşlarımıza hizmet verdik. Çevre temizliği ve onun gibi süreçleri özenle arkadaşlarım yönettiler. Yani kusursuz bir alan oluşsun diye. Elbette ki benim duygularım bana bunu söylüyor. Buraya miting kararını alan Cumhurbaşkanı'nın, aynı şekilde geçmişte, bugün hizmet etmiş olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu belediyeyi ziyaret etmesini -ki belediye en fazla saldırıya uğramış noktalardan biri, şehitlerimiz var burada, gazilerimiz var burada- buraya gelmesini arzu ederdim ama kendi takdirleri böyleymiş, saygı duyuyoruz.

UMARIM BU DİL DÜZELİR: Açıkçası bugünkü konuşma farklı bir dille olmalıydı. Bugün Milli Birlik Günü. Ama anladık ki hala bu kürsüler, 15 Temmuz da olsa birileri için Cumhur İttifakı günü. Öyle olmaz. Benim ilgilendiğim tarafı bu. Eleştiriler olacaktır, ne diyelim? Umarım bu dil düzelir."

İMAMOĞLU ÇAYA DAVET ETMİŞTİ

İmamoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin soruları üzerine Saraçhane'de Cumhurbaşkanı'nın katılacağı 15 Temmuz anma etkinliği hakkında açıklama yapmıştı. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanımızı defalarca Saraçhane'ye davet etmiştim. Muhtemelen gelemediği için şu ana kadar, bunu başka bir vesileyle yerine getirmek arzusuyla yarın burada buluşma ilan ettiğini düşünüyorum. Saraçhane'ye gelir de kendisinin de görev yaptığı Saraçhane'ye uğrar mı diye, davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım. Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- EKREM İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

EKREM İMAMOĞLU'NUN SARAÇHENE'DEKİ BELEDİYE BİNASINDA CUMHURBAŞKANI'NI BEKLEME ANI

ANKA / Güncel