Ekrem İmamoğlu'nun Yargı Süreci Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ancak bu davada tutuksuz yargılanan İmamoğlu ve avukatları ile "mağdur" sıfatıyla Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve bazı CHP milletvekilleri, belediye başkanları ile partililer de izleyici olarak duruşma salonunda yer aldı.

Salonda, İmamoğlu için slogan atılması üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulundu.

Duruşmada, savcılıkça hazırlanan esas hakkındaki mütalaanın ardından İmamoğlu'nun savunması alındı.

Savunmasına, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başlayan İmamoğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Herkese bu dünyadan böyle göçmeyi nasip etsin." dedi.

İmamoğlu, "Önemli süreçlerden geçiyoruz. Yargının bu şekilde meşgul edilmesi bu ülkeye yakışmayan bir pozisyondur." diye konuştu.

Orta Doğu'daki güncel gelişmelere değinen İmamoğlu, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sadece sözel olarak kınayarak, bir müdahalede bulunmadan geçiştirmeye devam ediyoruz. Öte yandan İran saldırıları da aynı şekilde devam ediyor. Medeniyetin beşiği bu kadim topraklarda büyük bir sorumluluk yüklenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cezaevinde geçirdiği süreye değinen İmamoğlu, "90 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde tutukluyum. Yine burada bulunan Silivri Cezaevi'ndeki zindandan geliyorum. Cevabı olmayan bir soruyu bir kez daha soruyorum. Ben ve arkadaşlarım neden buradayız?" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, "Ben burada icraatçı bir belediye olduğumuz için, İstanbul'u kurtarmak üzere olan bir muhafız olarak bulunuyorum. Ön seçimlerde milyonlarca insanın oyunu aldığım için buradayım." ifadelerini kullandı.

Dava sürecine değinen İmamoğlu, "Kumpaslar, operasyonlar, gizli tanık ifadeleri ile buradayız. Biz yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz." iddiasında bulundu.

Üniversite diplomasının, savcının üniversiteye yazı yazarak baskıyla iptal edildiğini savunan İmamoğlu, daha önce hakkında açılan bazı davalara da değinerek, "Ahmak davasını ulusal ve uluslararası hiçbir yerde anlatamadım. Söylenen sözü iade etmenin, iki buçuk yıldır istinafta bekleyen davanın sürecini anlatabilecek kimse yok." açıklamasını yaptı.

Duruşma 16 Temmuz'a ertelendi

İmamoğlu'nun avukatları, celse arası açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatlara süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, İmamoğlu'nun "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mütalaada ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin de uygulanması talep ediliyor.