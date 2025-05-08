Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Erişim Engeli Kararı Alındı

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından 24 Nisan'da yapılan paylaşımın, "suç işlemeye alenen tahrik suçunu" oluşturabileceği, paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi gerekçeleriyle başlatılan soruşturma sonucunda, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince, X hesabının erişime engellenmesine karar verildiği kaydedildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına, saat 02.00 sıralarında erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesinin büyük tepki çekmesinin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Savcılık, tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesini istendi

Açıklama şöyle:

"Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi, kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) gönderilmesi' talep edilmiştir.

Talep, Sulh Ceza Hakimliğince incelendi

Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelenmiş; yapılan incelemede, 'hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesinin mümkün olamayacağı' gözetilerek, 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca, İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine, kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB'ye gönderilmesine, kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine, iki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına, 24.04.2025 tarihinde karar verilmiştir. X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir."