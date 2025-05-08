Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Erişim Engeli... Deniz Yavuzyılmaz: "Sansürledikçe Çoğalacağız, Kararttıkça Parlayacağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki hesabına getirilen erişim engeline tepki göstererek, "Siz sansürledikçe biz çoğalacağız. Siz kararttıkça biz parlayacağız. Er ya da geç bu düzen değişecek, kötülük kaybedecek" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki hesabına Türkiye'den getirilen erişim engeline ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Eğer X platformu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a açıksa, rakibi Ekrem İmamoğlu'na da açık olmalıdır. Siz sansürledikçe biz çoğalacağız. Siz kararttıkça biz parlayacağız. Er ya da geç bu düzen değişecek, kötülük kaybedecek" dedi.

"Bu girişimlerin amacı bir kişinin değil milyonların sesini bastırmaktır"

İmamoğlu'nun daha önce haksız şekilde tutuklandığını, miting alanlarının karartıldığını ve şimdi de sosyal medya üzerinden halkın iradesinin susturulmaya çalışıldığını savunan Yavuzyılmaz, "Bu girişimler yalnızca bir kişiyi değil, milyonların sesini bastırma amacı taşıyor." dedi.

Yavuzyılmaz, iktidarın 23 yıldır "milli irade" söylemiyle halkı kandırdığını ve artık meşruiyetini yitirdiğini vurgulayarak, "Bir sosyal medya hesabından bile korkar hale geldiler" diye konuştu.